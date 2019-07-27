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На Херсонщине осенью планируют отмечать годовщину основания Каменской Сечи

На Херсонщине осенью планируют отмечать годовщину основания Каменской Сечи
06:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На Херсонщине пройдет празднование основания Каменской Сечи.

В этом году празднование основания Каменской Сечи на Херсонщине планируют провести в сентябре, на закрытие туристического сезона.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал депутат облсовета Игорь Йосипенко.

«Предварительно приняли такое решение, поскольку День туризма будут отмечать 27 сентября, это пятница - сначала будет мероприятие в Новой Каховке, а уже 28 сентября мы будем встречать гостей на Каменской Сечи. Мы планируем на это мероприятие пригласить ученых и гостей из Канады, США, Австралии, из стран Европы. Таким образом, мы меняем формат мероприятия, закрываем туристический сезон именно на Каменской Сечи, отметив 310-ю годовщину ее основания », - рассказал Йосипенко.

Также, по его словам, уже в этом году в селе Республиканец планируют построить причал, и до Каменской Сечи можно будет добраться по воде не только легкомоторными и парусными лодками, но и «ракетами».

«Сейчас мы с командой водолазов компании «Нибулон» изучали акваторию залива у Каменской Сечи. В этом году планируем построить причал в селе Республиканец, сейчас готовится проектно-сметная документация, так называемый «планшет», - отметил Йосипенко.

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Как известно, Каменская Сечь является памятником археологии национального значения. В 2009 году она была введена в состав заповедника «Хортица».

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Херсонщина, Новая Каховка, Каменская Сечь, Игорь Йосипенко.
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