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В оккупированном Крыму построят СИЗО на 1,5 тысячи мест

В оккупированном Крыму построят СИЗО на 1,5 тысячи мест
08:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: Таким образом оккупанты планируют решить проблему переполненных следственных изоляторов, возникшую в 2014 году.

Россия планирует построить в оккупированном Крыму новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест.

Об этом сообщается на российском сайте госзакупок.

СИЗО хотят строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала - объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем - на 500 мест, ориентировочной площадью - около 13,6 тысяч кв. метров.

На новый изолятор планируют потратить 3 млн рублей. Средства будут выделять из федерального бюджета.

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Как отмечает издание "Крым.Реалии", проблема переполнения следственных изоляторов возникла в Крыму после начала российской аннексии в 2014 году. Единый следственный изолятор расположен в Симферополе и переполнен.

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Крым, СИЗО, Тюрьма.
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