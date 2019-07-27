Зеленский в Одессе побывал на летнем кубке "Лиги смеха" (Видео)

26 июля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Одессе на съемках телешоу "Лига смеха".
Об этом сообщает ТСН.
В Одессу президент отправился с неофициальным визитом, в эконом-классе. Вместе с Зеленским летел глава Офиса президента Андрей Богдан.
По данным ТСН, остановился президент в пятизвездочном Hotel de Paris, а вечером поехал на морской вокзал, где снимали "Лигу смеха".
Зеленский сидел в первом ряду, а зрителей проверяли металлоискателями, "отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики". "В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", – сказал ведущий шоу Евгений Кошевой.
"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", – сказал ведущий шоу Евгений Кошевой.
Напомним, Зеленский был ведущим "Лиги смеха", пока 20 мая официально не вступил в должность президента Украины. Сейчас шоу ведет Кошевой.