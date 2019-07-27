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Зеленский в Одессе побывал на летнем кубке "Лиги смеха" (Видео)

Зеленский в Одессе побывал на летнем кубке "Лиги смеха" (Видео)
12:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: В Одессу, где проходили съемки телешоу "Лига смеха", президент Украины Владимир Зеленский прилетел в эконом-классе рейсового самолета.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Одессе на съемках телешоу "Лига смеха".

Об этом сообщает ТСН.

В Одессу президент отправился с неофициальным визитом, в эконом-классе. Вместе с Зеленским летел глава Офиса президента Андрей Богдан.

По данным ТСН, остановился президент в пятизвездочном Hotel de Paris, а вечером поехал на морской вокзал, где снимали "Лигу смеха".

Зеленский сидел в первом ряду, а зрителей проверяли металлоискателями, "отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики". "В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", – сказал ведущий шоу Евгений Кошевой.

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", – сказал ведущий шоу Евгений Кошевой.

Волкер - о подготовке визита Зеленского в США

Напомним, Зеленский был ведущим "Лиги смеха", пока 20 мая официально не вступил в должность президента Украины. Сейчас шоу ведет Кошевой.

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Одесса, Владимир Зеленский, Лига смеха.
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