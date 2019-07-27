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Суббота, 27.07.2019
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
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Волкер - о подготовке визита Зеленского в США

Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
11:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Курт Волкер рассказал, что подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США продолжается.

США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

Как сообщалось, 25 июля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил со Специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и Постпредом США при Евросоюзе Гордоном Сондландом ситуацию на Донбассе.

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США, Президент Украины, Владимир Зеленский, Курт Волкер.
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