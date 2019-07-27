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Зеленский и Богдан отдохнули на одесском пляже

Зеленский и Богдан отдохнули на одесском пляже
15:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан посетил городской пляж Одессы.

Зеленский в субботу на своей странице в соцсети Фейсбук обнародовал фотографию, на которой он и Богдан сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж – через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики", - иронично подписал фотографию президент Украины и пожелал всем "хороших выходных".

Как сообщает местное издание "Думская", президент Украины Зеленский прилетел в Одессу накануне с неофициальным визитом, чтобы посетить концерт "Лиги смеха".

Зеленский в Одессе побывал на летнем кубке "Лиги смеха" (Видео)

По информации издания, Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ из Борисполя в эконом-классе. Компанию Зеленскому во время полета составил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Остановился президент в отеле de Paris на углу ул.Екатерининской и Воронцовского переулка. После этого он направляется на морвокзал, где начнется шоу "Лига смеха". На морвокзал, где проходит концерт, зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики", - пишет издание.

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Одесская область, Владимир Зеленский, Андрей Богдан.
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