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Шесть человек получили серьезные травмы в результате ДТП в Одесской области

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Шесть человек получили серьезные травмы в результате ДТП в Одесской области
18:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: В пригороде Одессы при лобовом столкновении двух автомобилей тяжелые травмы получили шесть человек.

Сегодня в пригороде Одессы при лобовом столкновении двух автомобилей тяжелые травмы получили шесть человека.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, на территории села Великий Дальник Беляевского района Одесской области столкнулись две иномарки - Ford Transit и Opel Kadett.

Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Следственно-оперативной группой по расследованию дорожно-транспортных происшествий предварительно установлено, что водитель Ford, который ехал с одним пассажиром, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Opel, в салоне которого находились четыре человека", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали оба водителя и их пассажиры, более всех - водитель Ford и трое пассажиров Opel. Все травмированные доставлены в больницу.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

По словам одесского активиста, лидера общественной организации "Зеленый лист" Александра Балинского, ставшего очевидцем ЧП, серьезная авария произошла на трассе Одесса-Рени.

"На трассе пробка… Машины разворачиваются", - сказал Балинский.

По его словам, один из пассажиров Opel сообщил, что он с семьей (женой, 20-летним сыном и 19-летней дочерью) возвращался из отдыха. За рулем был его товарищ.

Мужчина пытался ввезти в Киев гранатомет

Пострадавших из Opel удалось извлечь после вскрытия машины специнструментом.

По словам Балинского, женщина и ее дети – в тяжелейшем состоянии. От удара Ford отбросило в кювет.

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ДТП, Одесская область, Нацполиция.
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