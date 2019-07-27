Выборы в Раду: ОИК №69 с центром в Мукачево пересчитывает голоса

Новости Украины: На округе, где победил Балога, начали пересчет голосов.

Окружная избирательная комиссия №69 с центром в Мукачево проводит повторный пересчет голосов.

Об этом сообщает региональное отделение Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

"По состоянию на 9:00 окружная избирательная комиссия №69 (центр - Мукачево) начала повторный подсчет голосов на всех 133 участках округа", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии лидером парламентских выборов на округе №69 Виктор Балога.

Внеочередные парламентские выборы состоялись 21 июля.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным ЦИК, в результате внеочередных парламентских выборов 21 июля лидирует партия "Слуга народа" с 43,16% голосов.