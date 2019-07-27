День в ООС: один обстрел, украинский военнослужащий получил ранение

Новости Украины: Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный.

Боевики незаконных вооруженных формирований с начала суток в субботу один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Об этом говорится в вечерней сводке на странице ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского по направлению Сокольники – из автоматического гранатомета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

В то же время с начала суток Вооруженные силы Украины соблюдали режим прекращения огня.