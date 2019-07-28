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На Львовщине поезд столкнулся с авто, есть жертва

На Львовщине поезд столкнулся с авто, есть жертва
00:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Во Львовской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.

В субботу, 27 июля, в селе Хлопчицы Львовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что авария произошла в 8:10. Как предварительно установили правоохранители, на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки – Львов с автомобилем "Опель Вектра". В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний житель района, погиб на месте происшествия.

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Его пассажирку доставили в больницу, диагноз устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства происшествия. Напомним, 10 июля сообщалось, что на переезде перегона Всадница – Новоград-Волынский произошло ДТП. Там поезд "Интерсити+" № 743 сообщением Киев – Львов врезался в автомобиль.

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Автомобиль, Поезд, Железная дорога, Львовщина, Авто.
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