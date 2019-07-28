СММ ОБСЕ насчитала 26 взрывов на Донбассе

Новости Украины: ОБСЕ зафиксировали увлечение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 26 взрывов на Донбассе, 5 из которых произошли в Донецкой области и 21– в Луганской.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 26 июля 2019 года.

В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав меньше взрывов (5), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (11 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано примерно по 0,3–1 км на юг от камеры СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км на север от Донецка) и в районах к югу от н.п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км на северо-восток от Мариуполя).

"В Луганской области Миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, больше взрывов (21), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", - сообщили в СММ.

Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на восточно-юго-востоку от н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км на запад от Луганска).