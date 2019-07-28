Дерзкий побег обезьян из парка в Харькове попал на видео (Видео)

Под Харьковом из местного зверинца сбежали две обезьяны. Одного из беглых приматов сняли на видео пользователи соцсетей. Как рассказали в пресс-службе ландшафтного парка, "побег" совершили два представителя рода мангабеев. При этом одну обезьяну удалось оперативно поймать, а вот за второй пришлось организовать "погоню"