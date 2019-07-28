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В Запорожье предотвратили техногенную катастрофу

В Запорожье предотвратили техногенную катастрофу
14:51 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ГСЧС перекрыли движение транспорта для подвоза воды к месту происшествия и ликвидации испарения химических веществ.

Сегодня в 10:36 в "Службы спасения" 1012 поступило сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Запорожской области.

По повышенному номеру вызова от ГУ ГСЧС в Запорожской области к месту происшествия прибыло 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава.

На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана.

Спасатели в зоне поражения, для осаждения паров создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудования для подачи пены. Работники ООО "ЗТМК", для ликвидации течи из бака, перекрыли вентиль и установили бандаж. Также осуществлено перекачку химического вещества в другую цистерну.

В 11:40 авария полностью ликвидирована.

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Органами местной власти было организовано перекрытие движения транспорта, подвоз воды и дежурство автомобиля скорой медицинской помощи. Всего было задействовано 4 экипажа патрульной полиции города, 2 автоцистерны и один автомобиль скорой медицинской помощи.

Благодаря оперативным действиям спасателей, испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.

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Титан, Запорожье, ГСЧС, ЗТМК.
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