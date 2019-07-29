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Суд Винницы признал выборы на двух округах действительными

Суд Винницы признал выборы на двух округах действительными
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Соцсети

Новости Украины: В Виннице кандидаты мажоритарщики от "Слуга Народа" проиграли дело об отмене результатов выборов.

Винницкий окружной админсуд отказал в удовлетворении административных исков о признании выборов в границах одномандатных избирательных округов №15 и №18 недействительными и отмене решения ОИК кандидатам от «Слуги народа» Виталию Пращуку и Павлу Довганю.

Согласно обнародованным данным, кандидат в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 15 Виталий Пращук подал админиск в суд 25 июля, а 27-го судом первой инстанции было принято решение об отказе в удовлетворении административного иска.

Кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 18 Павел Довгань обратился с иском в суд 26 июля, 28-го решением суда ему было отказано в удовлетворении административного иска также.

Как сообщал Укринформ, Виталий Пращук заявил на пресс-конференции, что требовал признания результатов выборов недействительными из-за якобы многочисленных нарушений, в частности, подкуп избирателей своей основной конкуренткой на выборах Ларисой Билозир.

Согласно результатам 100% обработанных ЦИК протоколов из округа № 15, она лидирует по округу - ее поддержали 26 143 избирателя, или 35,87% принявших участие в голосовании. У Виталия Пращука - второй результат: 22 356 голосов или 30,67%.

Павел Довгань обосновал свое обращение в суд в заметке на своей странице в Facebook.

«Спасибо всем, кто осудил грязные продажные избирательные технологии подкупа избирателей окорочками и 200 гривенниками от Мейдича. Ваша поддержка мотивировала меня обратиться в административный суд относительно отмены сфальсифицированных результатов и назначения новых выборов на 18 округе», - написал Довгань.

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Согласно данным ЦИК, Павел Довгань получил в округе № 18 16,92% голосов, - его поддержали 12 850 человек, принявших участие в голосовании. Лидер гонки - выдвиженец ВО «Батькивщина» Олег Мейдич набрал 30,61% за счет поддержки 23 240 избирателей.

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Винница, Суд, Кандидаты, Результаты, Выбори.
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