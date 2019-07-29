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Нацгвардеец в одесском суде выстрелил себе в голову

Нацгвардеец в одесском суде выстрелил себе в голову
17:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В суде Одессы нацгвардеец ранил себя в голову.

В Киевском райсуде Одессы обнаружили с огнестрельным ранением головы военнослужащего конвойного батальона Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии на своей странице в Facebook.

"Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)", - говорится в сообщении.

На место события была вызвана следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. "Врачи борются за жизнь военнослужащего", - проинформировали в пресс-службе.

Также отмечается, что в Южном территориальном управлении по данному факту начато служебное расследование.

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В свою очередь в полиции журналистам сообщили, что солдат ранил себя сам. По предварительной версии, выстрел произошел из-за "неосторожного обращения с оружием".

По неподтвержденным пока данным, потерпевший оставил предсмертную записку.

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Одесса, Ранение, Нацгвардия, НГУ, Киевский райсуд Одессы.
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