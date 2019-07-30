Иностранцам предлагают посмотреть на туристический Киев глазами пса корги (Видео)

В Киеве создали необычное туристическое видео, где город показывается глазами смешного пса корги. Опубликовал необычное 2-минутное видео блогер, который делает видеообзоры необычных мест столицы. По сценарию, пес породы корги теряется и бегает по городу, пока его ищет владелец. Все это время камера показывает Киев как его якобы видит пес. Кто-то животное подкормит, кто-то гладит, ну а в конце полицейские возвращают корги владельцу. Эти кадры уже набрали тысячи просмотров. Видео снято на английском языке и предназначено в первую очередь для иностранных туристов.