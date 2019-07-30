Первый заместитель председателя Винницкой ОГА подал заявление об увольнении

Новости Украины: Первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко принял решение уйти с должности.

Первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко ушел с должности. Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

"Распоряжением председателя ОГА от 30.07.2019 года № 56-рк, уволен с должности первого заместителя председателя облгосадминистрации Андрея Петровича Гижко по соглашению сторон, согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

41-летний Андрей Гижко занимал должность первого заместителя председателя Винницкой ОГА с августа 2014 года. До того он работал в ОГА начальником Главного управления экономики, директором Департамента региональной экономической политики, с марта по август 2014 года — заместителем председателя ОГА. В 2018 году получил звание "Заслуженного экономиста Украины".

Гижко возглавлял Винницкую областную организацию политической партии БПП "Солидарность". На внеочередных выборах народных депутатов Украины 2019 года баллотировался как выдвиженец партии в одномандатном избирательном округе №11 и получил третий результат, - 11,12% голосов. Его поддержали 9 018 избирателей.