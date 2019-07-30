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Полицейским Днепропетровской области представили нового руководителя

Полицейским Днепропетровской области представили нового руководителя
19:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины: У полиции Днепропетровской области появился новый руководитель.

Личному составу полиции Днепропетровской области представили нового руководителя - и.о. главы полиции области Артема Васицкого.

Об этом информирует прессслужба МВД.

"Сегодня, 30 июля, заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника ГУНП в Днепропетровской области Артема Васицкого", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что приказом председателя Нацполиции Сергея Князева от 29 июля Васицкий назначен и.о. руководителя полиции в Днепропетровской области.

В ведомстве также сообщили, что до назначения Васицкий занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции области.

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Отмечается, что на этом посту он несет службу с 2017 года, а до этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области.

У Васицкого 23 года опыта оперативной работы.

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Днепропетровская область, Нацполиция, Артем Васицкий.
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