Полицейским Днепропетровской области представили нового руководителя

Личному составу полиции Днепропетровской области представили нового руководителя - и.о. главы полиции области Артема Васицкого.
Об этом информирует прессслужба МВД.
"Сегодня, 30 июля, заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника ГУНП в Днепропетровской области Артема Васицкого", - говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что приказом председателя Нацполиции Сергея Князева от 29 июля Васицкий назначен и.о. руководителя полиции в Днепропетровской области.
В ведомстве также сообщили, что до назначения Васицкий занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции области.
Отмечается, что на этом посту он несет службу с 2017 года, а до этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области.
У Васицкого 23 года опыта оперативной работы.