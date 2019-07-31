Сегодня апелляционный суд во Львове рассмотрит ситуацию в округе №119

Новости Украины: 31 июля состоится заседание Восьмого апелляционного административного суда Львова относительно результатов голосования в округе №119.

Об этом в Facebook написал Николай Княжицкий.

“Львовский апелляционный админсуд начнет рассмотрение апелляции воина АТО Михаила Бондаря на позорное решение суда первой инстанции, которым лица, связанные с Медведчуком под брендом “Слуги народа” пытаются украсть у настоящего героя украино-российской войны заслуженную им победу на мажоритарном округе во Львовской области”, - отметил Княжицкий.

Он подчеркнул: “Львовщина всегда была местом, где демократию не давали уничтожить... А теперь в славную историю Львовщины хотят вписать, факт первого искажения выборов через суд, когда на шестом году российско-украинской войны круг Виктора Медведчука через откровенно незаконное решение проводит своего депутата украинского парламента”.

По словам Княжицкого, судьи первой инстанции закрыли глаза на закон “или из-за коррупции, или из-за непрофессионализма”.

“Меня часто спрашивали на выборах: а почему Медведчук и далее такой влиятельный? Потому что все молчали. Не молчите сейчас, когда он пытается усилить свое влияние в Раде через львовский округ. Надеюсь на честную апелляцию”, - отметил Княжицкий, добавив, что заседание состоится в 11:00 по адресу: Львов, улица Саксаганского, 13.

Как сообщалось ранее, 28 июля судьи Львовского окружного суда после 10 часов пребывания в совещательной комнате приняли решение относительно административного иска кандидатов в народные депутаты Украины по 119-му округу Виталия Кравчука и Ореста Кавецкого. По решению суда, ОИК должна осуществить пересчет голосов по шести участках.

Согласно данным ЦИК, кандидат в народные депутаты от партии “Европейская солидарность” Михаил Бондарь побеждает на парламентских выборах в округе №119. Он набрал 12790 голосов (15,57%), а кандидат от партии “Слуга народа” - 12650 (15,39%).