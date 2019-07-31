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Среда, 31.07.2019
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
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Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты

Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
07:08 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Аваков раскритиковал заявление Порошенко. Богдан и Кличко. Вызов судей ОАСК в ГПУ. Новый руководитель ГУНП Днепропетровской области. Еще 49 избранных депутатов

Аваков раскритиковал заявление Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг обвинение пятого президента страны Петра Порошенко в том, что полиция на внеочередных парламентских выборах работала против его партии "Европейская солидарность".

В интервью интернет-изданию "Украинская правда" на вопрос, доволен ли он результатом партии "Европейская солидарность" на внеочередных парламентских выборах, Порошенко, в частности, ответил: "Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции".

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В свою очередь Аваков написал в Твиттере: "В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".

Он отметил, что МВД и полиция работали на честные выборы и на Украину в целом, а не на Порошенко.

Богдан и Кличко 

Во вторник на пресс-конференции в Офисе президента, руководитель ОПУ Андрей Богдан заявил, что лично в ходе встреч просил Кличко отказаться от института "смотрящих" в столице, однако тот признал, что вынужден идти на компромиссы с ними, потому что не имеет контроля над Киевским городским советом.

"У меня было несколько встреч с господином Кличко здесь, в администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз – то есть на каждой встрече по три раза, - просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве", - сказал руководитель ОП.

В связи с этим он выразил убеждение, что Кличко утратил контроль над ситуацией в столице.

В свою очередь Кличко назвал высказывания руководителя Офиса президента Андрея Богдана в его адрес подборкой сплетен и манипулятивных домыслов, а также посоветовал обратиться с ними в правоохранительные органы.

"Сегодняшняя пресс-конференция руководителя Офиса президента Андрея Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше", - написал Кличко

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Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), включая и действующего руководителя горадминистрации, мэра столицы Виталия Кличко.

Дело ОАСК

Судьи Окружного административного суда города Киева Павел Вовк, Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда города Одессы Иван Шепитко вызваны на 2 августа в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и проведения допроса.

"Судьи ОАСК П.Вовк, Е.Аблов, И.Шепитко и И.Погрибниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий (вручение подозрения и допроса) на 2 августа 2019 года на 14.00", - сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Новый руководитель полиции Днепропетровской области

Личному составу полиции Днепропетровской области представили нового руководителя - и.о. главы полиции области Артема Васицкого.

Об этом информирует прессслужба МВД.

"Сегодня, 30 июля, заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника ГУНП в Днепропетровской области Артема Васицкого", - говорится в сообщении.

ЦИК назвала имена еще 49 новоизбранных депутатов ВРУ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду еще 49 народных депутатов.

Как известно 29 июля ЦИК признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду первых 35 народных депутатов.

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Виталий Кличко, ГПУ, ЦИК, Петр Порошенко, Арсен Аваков, Нацполиция, Андрей Богдан, Парламентские выборы 2019, ОАСК.
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