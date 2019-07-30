Богдан: Кличко один из претендентов на должность главы КГГА

Новости Украины: Решение Конституционного суда от 2003 года, по мнению Богдана, не имеет отношения к законам о местных горадминистрациях.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), включая и действующего руководителя горадминистрации, мэра столицы Виталия Кличко заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение, и политическая ответственность президента", - сказал Богдан на пресс-конференции в Офисе президента во вторник.

По его словам, в числе претендентов и нынешний мэр Киева.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - добавил глава ОП.

Отвечая на вопрос, переназначат ли Кличко после его увольнения с должности главы КГГА, как того требует решение Конституционного суда от 2003 года, Богдан отметил, что указанное решение КС не имеет отношения к законам о местных горадминистрациях и о городе Киеве, которые менялись.

"Это решение Конституционного суда 2003 года. После этого этот закон был ни один раз изменен, и это решение Конституционного суда 2003 года не имеет никакого отношения к закону "О местных государственных администрациях" и закону "О городе-герое столице Украины Киеве" в редакции 2019 года", - сказал глава ОП, добавив, что это решение ЕС касалось экс-мэра Александра Омельченко и законодательства 2003 года, которое с тех пор было полностью изменено.

Богдан также напомнил, что, согласно ст.118 Конституции Украины, глава городской государственной администрации назначается на должность и увольняется президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины.

"Ч.2 ст.8 закона Украины "О местных государственных администрациях" указывает, что главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины на срок полномочий президента Украины. В случае избрания нового президента Украины, главы местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых глав местных государственных администраций", - отметил глава ОП.

Богдан напомнил, что Кличко был назначен главой Киевской горадминистрации согласно Конституции и законам Украины, и слагает свои полномочия, как и все главы местных государственных администраций, перед новоизбранным президентом.

Ранее Виталий Кличко заявил, что намерение президента Владимира Зеленского уволить его с должности мэра Киева противоречит принципам Европейской хартии местного самоуправления.