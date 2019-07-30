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Богдан: Кличко один из претендентов на должность главы КГГА

Богдан: Кличко один из претендентов на должность главы КГГА
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Решение Конституционного суда от 2003 года, по мнению Богдана, не имеет отношения к законам о местных горадминистрациях.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), включая и действующего руководителя горадминистрации, мэра столицы Виталия Кличко заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение, и политическая ответственность президента", - сказал Богдан на пресс-конференции в Офисе президента во вторник.

По его словам, в числе претендентов и нынешний мэр Киева.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - добавил глава ОП.

Отвечая на вопрос, переназначат ли Кличко после его увольнения с должности главы КГГА, как того требует решение Конституционного суда от 2003 года, Богдан отметил, что указанное решение КС не имеет отношения к законам о местных горадминистрациях и о городе Киеве, которые менялись.

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"Это решение Конституционного суда 2003 года. После этого этот закон был ни один раз изменен, и это решение Конституционного суда 2003 года не имеет никакого отношения к закону "О местных государственных администрациях" и закону "О городе-герое столице Украины Киеве" в редакции 2019 года", - сказал глава ОП, добавив, что это решение ЕС касалось экс-мэра Александра Омельченко и законодательства 2003 года, которое с тех пор было полностью изменено.

Богдан также напомнил, что, согласно ст.118 Конституции Украины, глава городской государственной администрации назначается на должность и увольняется президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины.

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"Ч.2 ст.8 закона Украины "О местных государственных администрациях" указывает, что главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины на срок полномочий президента Украины. В случае избрания нового президента Украины, главы местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых глав местных государственных администраций", - отметил глава ОП.

Богдан напомнил, что Кличко был назначен главой Киевской горадминистрации согласно Конституции и законам Украины, и слагает свои полномочия, как и все главы местных государственных администраций, перед новоизбранным президентом.

У Зеленского через Кабмин хотят уволить Кличко: передано письмо

Ранее Виталий Кличко заявил, что намерение президента Владимира Зеленского уволить его с должности мэра Киева противоречит принципам Европейской хартии местного самоуправления.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Андрей Богдан, Офис Президента.
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