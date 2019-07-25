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Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева

Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
19:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Виталий Кличко считает, что намерение президента Владимира Зеленского уволить его с должности мэра Киева противоречит принципам Европейской хартии местного самоуправления.

«Влияние президента и правительства на местное самоуправление прямо противоречит Европейской хартии...», - сказал Кличко.

Столичный городской голова рассказал, как будет действовать в случае, если его лишат должности председателя КГГА. «Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все для того, чтобы отстоять местное самоуправление... Также мы будем обращаться, и в юридической плоскости этот вопрос решать. И буду обращаться к общественности, будем делать все шаги для того, чтобы этого не произошло», - сказал он.

На вопрос, возможно ли, что Киевский городской совет своим решением расширит полномочия председателя КГГА, Кличко ответил, что «не исключает» и «работает» над этим.

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассчитывает, что Кабинет министров вскоре рассмотрит вопрос увольнения председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

У Зеленского через Кабмин хотят уволить Кличко: передано письмо

Богдан отправил в правительство письмо, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя КГГА Кличко.

«В соответствии с законом «О местных государственных администрациях», руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента», - отметил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен председателем Киевской горгосадминистрации предыдущим президентом в июне 2014 года.

«Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации», - подчеркнул Рябошапка.

При этом он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА.

Также он сказал, что премьер-министр должен подать соответствующее представление президенту. Рябошапка надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

В то же время он призвал не политизировать вопрос увольнения председателя КГГА.

Справка УНИАН. Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой.

25 июня 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко главой КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправление в столицу.

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Виталий Кличко, Киев, Владимир Зеленский.
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