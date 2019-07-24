Выборы в Верховную Рауду Украины
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У Зеленского через Кабмин хотят уволить Кличко: передано письмо

У Зеленского через Кабмин хотят уволить Кличко: передано письмо
13:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Кабинет министров получил письмо от Офиса Президента об освобождении Виталия Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе министра Кабинета министров Александра Саенко.

"Письмо получено. Он будет обработано в установленном порядке", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе главы государства подтвердили факт направления соответствующего письма. Указывается, что такое письмо направлено в соответствии с требованиями закона и Конституции Украины.

"Так же, как были представления на увольнение председателей других облгосадминистраций", - пояснили в пресс-службе президента.

Кличко о своем деле в ГБР: Абсолютно раздутая чушь!

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским был проинформирован о разделении полномочий в управлении столицей.

По мнению Кличко, разделение полномочий избранного киевлянами мэра и председателя КГГА - это лишение столицы местного самоуправления.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Мэр Киева.
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