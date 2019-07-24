У Зеленского через Кабмин хотят уволить Кличко: передано письмо

Новости Украины: Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Кабинет министров получил письмо от Офиса Президента об освобождении Виталия Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе министра Кабинета министров Александра Саенко.

"Письмо получено. Он будет обработано в установленном порядке", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе главы государства подтвердили факт направления соответствующего письма. Указывается, что такое письмо направлено в соответствии с требованиями закона и Конституции Украины.

"Так же, как были представления на увольнение председателей других облгосадминистраций", - пояснили в пресс-службе президента.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским был проинформирован о разделении полномочий в управлении столицей.

По мнению Кличко, разделение полномочий избранного киевлянами мэра и председателя КГГА - это лишение столицы местного самоуправления.