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Кличко сравнил методы Зеленского с политикой Януковича

Кличко сравнил методы Зеленского с политикой Януковича
14:50 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: КГГА

Новости Украины: Виталий Кличко лично убедился в правдивости слухов о разделении полномочий киевского главы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно, президент подтвердил слухи о разделении полномочий. Председатель КГГА, его вертикаль, и он туда собирается назначить своего человека", - сказал Кличко.

"Спасибо, что пообещал, что я не из прессы узнаю, когда это произойдет", - добавил он.

Мэр Киева отметил, что в разговоре с Зеленским отметил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишение Киева самоуправления.

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"Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают, который, соответственно, перед обществом не несет никаких обязательств", - заявил Кличко.

По его словам, такого нет ни в одной европейской столице и ни в одном городе.

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Он добавил, что убеждал президента в том, что если так нужно иметь в столице своего мэра - пусть состоятся досрочные выборы и киевляне выберут того, кому они доверяют.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Мэр Киева, Владимир Зеленский, Управление Киевом.
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