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Кличко о своем деле в ГБР: Абсолютно раздутая чушь!

Кличко о своем деле в ГБР: Абсолютно раздутая чушь!
10:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию об уголовном деле ГБР.

Городской голова Киева Виталий Кличко в ответ на появившуюся в СМИ информацию об открытии в отношении него Государственным бюро расследований (ГБР) уголовного производства заявляет, что действует в правовом поле.

"Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь!" – написал Кличко на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он подчеркнул, что как мэр столицы "действует исключительно в правовом поле".

Кличко утверждает, что изначально информационный "вброс" был сделан юристом – партнером бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова, затем подключился сам Портнов: "Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию".

ГБР вызвало Кличко на допрос

"Андрей Портнов не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта", - выразил уверенность городской голова Киева.

Он также обратился к Портнову: "…ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кличко вручена повестка на допрос в ГБР - по делу, касающемуся земельных махинаций.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, ГБР, Андрей Портнов, Роман Труба.
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