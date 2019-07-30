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Богдан о новом премьере: Это не будет исключительно решением президента

Богдан о новом премьере: Это не будет исключительно решением президента
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Вопрос назначения премьера зависит и от формата будущего большинства в новой Верховной Раде.

Вопрос назначения премьер-министра Украины зависит и от формата будущей коалиции в Верховной Раде IX созыва, заявляет глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Кандидатуры премьер-министра президенту вносит коалиция (парламентских - ред.) фракций. Если будет создана коалиция фракций – это одна система координат, тогда должно быть коалиционное соглашение, должны быть прописаны инициаторы решений, противовесы, коалиционный совет, который обсуждает те или иные, в том числе кадровые вопросы. Если это будет монофракция – другой вопрос", - сказал Богдан на брифинге во вторник в Офисе президента.

При этом он добавил, что в любой ситуации претендент на должность премьер-министра должен провести встречу с депутатским корпусом.

"Это не будет исключительно решением президента, хотя очень большая часть ответственности ложится именно на него", - сказал глава ОП.

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Согласно ст.106 Конституции президент Украины вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представление о назначении премьер-министра.

По результатам обработки Центральной избирательной комиссии протоколов окружных избирательных комиссий после внеочередных парламентских выборов, партия "Слуга народа" может получить 254 депутатских места из 424 в Верховной Раде IX созыва и получает возможность самостоятельно сформировать правительство.

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Верховная Рада, Кабмин, Премьер-министр, Андрей Богдан.
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