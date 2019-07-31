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На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали контрабандистов сигарет

На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали контрабандистов сигарет
12:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Закарпатье на границе с Венгрией украинские пограничники с применением оружия пытались задержать два автомобиля контрабандистов табачных изделий; одно транспортное средство задержано, еще одному удалось скрыться.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне вечером пограничники мобильной заставы Мукачевского отряда во время патрулирования заметил вблизи границы микроавтобус и внедорожник, оба – марки Mitsubishi.

"Возле автомобилей находилась большое количество пакетов в черном полиэтилене. Пограничники немедленно начали мероприятия, направленные на прекращение правонарушения. В свою очередь водители автомобилей попытались скрыться от пограничников, осуществляя при этом опасные маневры, которые угрожали жизни и здоровью военнослужащих. Наряд совершил предупредительные выстрелы вверх, но, поскольку контрабандисты проигнорировали законные требования правоохранителей, пограничники совершили еще несколько выстрелов по колесам автомобилей", - сказано в сообщении.

Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на повреждении колеса, смог скрыться. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

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Другой автомобиль и водитель задержаны. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст.185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы) и ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обнаруженные пограничниками 104 ящика (более 50 тыс. пачек) табачных изделий, которые контрабандисты планировали переправить в соседнюю Венгрию, переданы сотрудникам Государственной фискальной службе.

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Закарпатье, ГПСУ, Контрабандисты.
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