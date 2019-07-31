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Роботники Никопольского завода устроили пикет под стенами "Укрэнерго"

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Роботники Никопольского завода устроили пикет под стенами "Укрэнерго"
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Рабочие требуют пересмотреть тарифы и отменить решение НКРЭКУ.

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) устроил пикет под зданиями Укрэнерго и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), из-за установления тарифов для Укрэнерго на II полугодие 2019 года.

О пикет под Укрэнерго сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня под Укрэнерго пикет рабочих Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Покровского ГОКА, Запорожского ферросплавного завода и других промышленных потребителей электроэнергии. Что требуют от Укрэнерго: пересмотреть структуру тарифов на передачу и отменить решение НКРЭКУ, которыми они установлены", - говорится в сообщении.

 Менеджмент Укрэнерго встретился с инициативной группой пикетчиков.

"О чем разговаривали. О том, что не мы устанавливаем тарифы, а Регулятор. О том, что львиная доля нашего тарифа в новом рынке - спецобязательства о компенсации "зеленого" тарифа Гарантированному покупателю. Они возложены на нас правительством. О том, что проблема увеличения расходов промышленности на оплату электроэнергии заключается не в нашем тарифе, а в увеличении стоимости электроэнергии как товара в условиях нового рынка", - сообщили в Укрэнерго.

В компании предложили представителям завода объединить усилия и выработать совместные предложения, с помощью которых можно улучшить ситуацию.

После встречи с Укрэнерго, пикетчики направились к зданию НКРЭКУ. Пресс-служба Комиссии подтвердила, что НЗФ требует отменить тарифы. Ранее, 30 июля 2019 года Окружной административный суд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электрической энергии ЧАО "Укрэнерго" с 1 августа 2019 года. В конце июня этот суд для обеспечения административного иска НЗФ против НКРЭКУ приостановил действие постановления Комиссии №954 и №955 от 07 июня 2019 года, которым установлены тарифы Укрэнерго на передачу (347 грн за МВт-час.) и услуги диспетчерского управления (8,9 грн за МВт-час.) на II полугодие 2019 года. Завод считает решение регулятора по установлению тарифов Укрэнерго противоправным и затрагивающим его имущественные интересы.

Позже, 12 июля, регулятор отменил свое постановление №954 от 7 июня 2019 года и утвердил новый тариф на передачу Укрэнерго (312,14 грн за МВт-час.) с 1 августа 2019 года постановлением №1411 от 12 июля 2019 года. Понижение связано с сокращением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь.

Но 22 июля НЗФ подал новый иск против НКРЭКУ об отмене ее постановления №1411.

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Из-за блокирования судом тарифов Укрэнерго, в июле 2019 года компания работает по единому тарифу 57,4 за МВт-ч., установленного постановлением НКРЭКУ №1905 от 12 декабря 2018 года. Укрэнерго отмечает, что такой тариф не покрывает затрат компании на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. Блокирование новых тарифов для компании только за июль привело к дефициту финансирования ее расходов в размере 2,4 млрд грн.

Укрэнерго подало апелляцию и обратилось в Апелляционный суд с требованием отменить приостановление действия постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 07 июня 2019 года.

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Митинг, Пикет, Электроэнергия, Тарифы, Укрэнерго.
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