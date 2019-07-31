На Донбассе СЦКК заметил запрещенное вооружение оккупантов

Новости Украины: На неподконтрольных территориях Украины заметили запрещенное вооружение, танки, "Грады", гаубицы и т.д

На временно-оккупированных территориях зафиксированы 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 20 танков T-72 и Т-64, 12 буксируваних гаубиц Д-30 "Жаба" и другое вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

“Украинская сторона СЦКК сообщает, что противник продолжает игнорировать и грубо нарушать определенные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения. По данным отчета СММ ОБСЕ, 30 июля, обнародована информация о наличии на временно оккупированных территориях вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 29 июля, вблизи населенного пункта Хрустальный, наблюдатели Миссии зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, на неподконтрольной правительству территории Украины зафиксированы 49 единиц вооружения, которое размещено с линиями отвода, но за пределами определенных мест хранения. В частности, 26 июля неподалеку от населенного пункта Мирное БПЛА СММ зафиксировал 20 танков T-72 и Т-64, 12 буксируваних гаубиц Д-30 "Жаба", 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 6 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 3 миномета 2Б11 "Сани".