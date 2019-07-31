На КПВВ "Гнутово" разрываются боеприпасы: введен "красный" режим

Новости Украины: КПВВ Гнутово временно прекратило свою работу в связи с пожаром травы, который повлек взрывы боеприпасов.

В КПВВ "Гнутово" из-за возгорания травы и детонации неразорвавшихся боеприпасов временно приостановлены контрольно-пропускные операции.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" с 14.00 введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ныне в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава, и от огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В пресс-центре заверили, что пропуск людей и транспортных средств в КПВВ "Гнутово" будет возобновлен после стабилизации ситуации.