Более трех тысяч человек в Луганской области остались без воды

Новости Украины: В Луганской области поврежден водопровод из-за обстрела боевиков, без водоснабжения более 3 тыс жителей.

В Попаснянском районе Луганской области в результате обстрелов боевиков поврежден водопровод, без водоснабжения остались более 3 тыс жителей, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3312 абонентов", - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.

"По завершению осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения", - отметили в полиции.