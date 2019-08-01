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Более трех тысяч человек в Луганской области остались без воды

Более трех тысяч человек в Луганской области остались без воды
04:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: В Луганской области поврежден водопровод из-за обстрела боевиков, без водоснабжения более 3 тыс жителей.

В Попаснянском районе Луганской области в результате обстрелов боевиков поврежден водопровод, без водоснабжения остались более 3 тыс жителей, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3312 абонентов", - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.

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На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.

"По завершению осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения", - отметили в полиции.

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Луганская область, Обстрелы, Нацполиция, ОРДЛО.
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