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В Одесской области фура задавила водителя, менявшего колесо

В Одесской области фура задавила водителя, менявшего колесо
12:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: На Киевской трассе образовался масштабный затор.

В Одесской области водителя грузовика смертельно травмировала другая фура, когда он менял пробитое колесо на своем автомобиле.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня в 3.30 на трассе Одесса-Киев - возле села Старые Маяки Ширяевского района.

Предварительно установлено, что авария произошла в момент, когда водитель одной из машин остановился на крайней правой полосе автотрассы из-за пробитого колеса. Не включив световой аварийный сигнал и не выставив аварийный знак, 56-летний мужчина начал менять колесо.

Как отмечается, в это время его сбил проезжавший грузовик.

Пострадавший погиб на месте, второй водитель – госпитализирован.

Шесть человек получили серьезные травмы в результате ДТП в Одесской области

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Из-за аварии на трассе в сторону Одессы образовался масштабный транспортный затор. Со слов очевидцев, в момент ДТП один из грузовиков стоял на обочине, второй – на большой скорости врезался в его заднюю часть.

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Одесса, ДТП, Авария, Полиция.
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