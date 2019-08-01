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Противник на Донбассе три раза обстрелял позиции ООС

Противник на Донбассе три раза обстрелял позиции ООС
13:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ООС, один украинский военный ранен.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг три раза обстреляли позиции операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12 часов, 1 августа, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела. (…) По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Сейчас воин находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему оказывается вся необходимая помощь", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, на Луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная с 5-ти утра были обстреляны со стороны оккупированного поселка Молодежное из стрелкового оружия.

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Кроме того, на Донецком направлении боевики в течение 15 минут вели огонь из пулеметов крупного калибра по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Павлополь.

Также в 10:30 противник из крупнокалиберного пулемета обстреляли позиции украинских защитников города Красногоровка.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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