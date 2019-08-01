В Житомирской области надругались над могилами солдат АТО

Новости Украины: В Житомирской области разрушили могилы бойцов, участвующих в АТО.

В городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестное лицо осуществила надругательство над могилами. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, утром 1 августа в полицию поступило сообщение от руководителя коммунального предприятия о повреждении надгробных памятников на местном кладбище.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в ночь на 1 августа неизвестным лицом было повреждено 16 памятников, из них 3 — на местах захоронений воинов АТО.

Полицейские начали уголовное производство. Предварительная квалификация события — ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению лица или лиц, причастных к событию и привлечения их к ответственности.

Согласно действующему законодательству такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, за пять лет в Украине зафиксировано более 9 тыс. надругательств над могилами.