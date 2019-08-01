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В Харькове объявили в розыск подозреваемого в рейдерстве

В Харькове объявили в розыск подозреваемого в рейдерстве
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Подозреваемого в попытке рейдерсткого захвата харьковского предприятия "Маяк" Константина Ропата объявили в розыск.

Подозреваемый в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" в с.Губщина Валковского района Харьковской области Константин Рапота объявлен в розыск, поскольку скрывается от органов досудебного следствия.

"Сотрудниками следственного управления ГУ НП в Харьковской области разыскивается Рапота Константин Алексеевич, 1985 года рождения, уроженец села Мельниково Валковского района Харьковской области, который скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Рапота подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 15, ч.2 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, попытка захватить сельхозпредприятие "Маяк" произошла 23 июля около 23:00, но была пресечена правоохранителями.

Полиция задержала 46 человек, среди которых - граждане Российской Федерации и жители временно оккупированных территорий. У задержанных были обнаружены и изъяты 3 дымовые шашки, 4 газовых баллончика, 3 фонарика-шокера, охотничий, раскладной, а также кухонные ножи и др. Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2 (покушение на участие в массовых беспорядках, покушение на соучастие в незаконном завладении имуществом предприятия) УК Украины.

По заявлению руководителя сельхозпредприятия в ЕРДР также внесены сведения о совершении мошенничества и подделке документов с целью незаконного завладения имуществом (ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 УК Украины).

26 июля Киевский райсуд Харькова взял одного подозреваемого под круглосуточный домашний арест, а еще 45-ти избрал меру пресечения в виде частичного ночного домашнего ареста.

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30 июля местный информационный сайт Newsroom опубликовал видеообращение Рапоты, в котором тот утверждает, что является законным руководителем "Маяка", отвергает обвинения в рейдерстве и называет задержание 46 человек, которые, по его словам, были наняты для охраны территории, незаконным. Рапота также просит прокурора Харьковской области Юрия Данильченко объективно расследовать уголовное производство и на время следствия отстранить от занимаемых должностей начальника Валковского отдела полиции Ярослава Жидовцева и руководителя следственного отдела Валковского ОП Владимира Стародубцева.

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Харьков, Суд, Рейдерство, ГУНП, Константин Рапота.
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