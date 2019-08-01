В Черновцах заминировали три здания

Новости Украины: Пиротехники эвакуировали свыше 700 человек из за сообщения о минировании.

Во время проверки сообщения о минировании Черновицкой ОГА, горсовета и центрального корпуса университета эвакуировали более 700 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

"Из городского совета эвакуировали 112 человек, из помещения облгосадминистрации - 300 и еще около 300 человек эвакуировали из центрального корпуса ЧНУ. По состоянию на 15:00 правоохранители завершили обследование объектов. Как результат - при обследовании указанных зданий и прилегающих к ним территорий, никакие взрывоопасные предметы не обнаружены", - сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, сегодня, 1 августа, на электронный адрес УГСЧС поступило письмо о минировании трех объектов в Черновцах. В частности, речь шла о том, что в 14:00 произойдет взрыв в зданиях облгосадминистрации, городского совета и в центральном корпусе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.