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У Станицы Луганской началось разминирование территорий

У Станицы Луганской началось разминирование территорий
15:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украинские саперы приступили к разминированию зоны, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Украинские саперы сегодня утром начали разминирование территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской.

Об этом сообщает Станично-Луганская РГА в Facebook.

"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская”. Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров "нормандской четверки" представитель РФ Владислав Сурков обязался "повлиять" на боевиков по поводу демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановлении.

Сайдик рассказал о ремонте моста у Станицы Луганской

23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, ”Укравтодора”, Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.

29 июля правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста.

31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

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Донбасс, ГСЧС, Станица-Луганская, Вадим Пристайко, ООС.
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