Мужчину, находившегося под домашним арестом, нашли метрвым

Новости Украины: В Днепре на балконе квартиры полицейские нашли застреленным мужчину который находился под круглосуточным домашним арестом.

В Днепре на балконе своей квартиры обнаружен со смертельным пулевым ранением головы мужчина, который по решению суда находился под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщил в четверг отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 28-летнего мужчину со следами крови на лице обнаружила его жена поздно вечером 30 июля на балконе четвертого этажа квартиры, где проживала семья.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер. Согласно врачебному свидетельству, смерть вызвало пулевое проникающее ранение головы.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию из больницы. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В рамках досудебного расследования будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

В полиции указали, что в отношении потерпевшего 10 июня было открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). 12 июня Бабушкинский районный суд г.Днепр избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток (до 9 августа) по месту его проживания