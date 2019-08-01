В ночное время боевики перебрасывают тяжелое вооружение

Новости Украины: Оккупанты Донбасса продолжают нарушать Минские соглашения ночными перебросами тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать требования относительно отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения и размещают его в нарушение Минских договоренностей.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Максим Праута.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, несмотря на декларативные заявления руководства российских оккупационных администраций относительно соблюдения Минских договоренностей, противник продолжает нарушать требования относительно отвода вооружения от линии соприкосновения. На отдельных направлениях в районах, запрещенных для размещения тяжелой техники и вооружения, под видом проведения учений продолжают находиться 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град" соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сообщил Праута.

По словам представителя МО, в ночное время противник скрыто перемещает боевые бронированные машины к линии соприкосновения на расстояние огневого поражения позиций подразделений Объединенных сил. Кроме того, в соединениях и частях российско-оккупационных войск проводятся интенсивные мероприятия подготовки корректировщиков артиллерийского огня.