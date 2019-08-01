Скачать
Четверг, 01.08.2019
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Украинский режиссер снимет фильм о Зоне отчуждения
Украинский режиссер снимет фильм о Зоне отчуждения

Женщина ночью вдоль трассы следовала на концерт Винника

Женщина ночью вдоль трассы следовала на концерт Винника
19:08 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Нацполиция

Новости Украины: Патрульные на Киевщине ночью задержали женщину, которая следовала на концерт Олега Винника.

Поздно ночью правоохранители в Киевской области обнаружили 33-летнюю женщину, которая вдоль трассы "Киев-Чоп" шла на концерт певца Олега Винника.

Об этом 1 августа сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Поклонницу заметили поздно ночью возле села Стоянка, она шла вдоль дороги.

Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему она оказалась ночью сама на автодороге.

"Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила", - отметили в полиции.

Мужчину, находившегося под домашним арестом, нашли метрвым

Патрульные установили, что родные, не зная куда делась женщина, успели заявить о ее исчезновении.

В полиции добавили, что доставили женщину в Макаровский ОП и сообщили ее старшей сестре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевская область, Правоохранители, Киев-Чоп, Нацполиция, Олег Винник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
03 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
05 Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области
Зеленский уволил главу УСБУ в Запорожской области
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Звезду фильма &quot;Капитан Марвел&quot; подловили с новым молодым человеком
Звезду фильма "Капитан Марвел" подловили с новым молодым человеком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь