Скачать
Четверг, 01.08.2019
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника

Поставки вооружения РФ на Донбасс попали в объектив БПЛА ОБСЕ

Поставки вооружения РФ на Донбасс попали в объектив БПЛА ОБСЕ
20:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал грузовой поезд и автоколонну грузовиков у границы с РФ.

Постпредство Украины при ОБСЕ в Вене опубликовало фотографии беспилотника СММ ОБСЕ, как Россия осуществляет ночью незаконные поставки на оккупированные территории Украины и из них - в РФ.

Об этом сообщает корреспондент в Австрии.

"Несмотря на длительные попытки достичь устойчивого перемирия на Донбассе, Российская Федерация продолжает незаконные поставки на оккупированные территории Украины и из них - в РФ. СММ ОБСЕ в который раз зафиксировала грузовой поезд и автоколонну грузовиков совсем рядом с неконтролируемым участком границы", - говорится в сообщении украинский миссии в Твиттере.

Опубликованные фотографии содержат зафиксированные ОБСЕ инциденты возле н.п. Степное и Выселки у границы с РФ.

Как сообщалось, ночью 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил автоколонну из 8 грузовиков (из них, вероятно, 3 - автоцистерны), 4 из которых были с прицепами. Все они стояли развернуты в западном направлении на грунтовой дороге вдоль лесополосы рядом с границей с РФ, примерно в 2 км к юго-востоку от населенного пункта Степное (неподконтрольный правительству, 72 км к юго-востоку от Донецка). Отмечалось, что в этом месте нет официального пункта пересечения границы.

На видео попал конфликт саперов и боевиков на мосту у Станицы Луганской (Видео) 

Кроме того, в другом отчете СММ ОБСЕ сообщалось, что ночью 23 июля БПЛА Миссии дальнего радиуса действия зафиксировал поезд (в том числе 23 вагона-цистерны и 13 открытых товарных вагонов), что стоял на железнодорожной станции в н. п. Квашино (неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Донецка). В тот же день, в 01:46, БПЛА СММ снова зафиксировал, как поезд следовал в юго-восточном направлении у н. п. Выселки (72 км юго-восточнее Донецка) к границе с Российской Федерацией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Беспилотник, БПЛА, СММ ОБСЕ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
03 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься
05 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области
Зеленский уволил главу УСБУ в Запорожской области
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь