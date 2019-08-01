Поставки вооружения РФ на Донбасс попали в объектив БПЛА ОБСЕ

Новости Украины: Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал грузовой поезд и автоколонну грузовиков у границы с РФ.

Постпредство Украины при ОБСЕ в Вене опубликовало фотографии беспилотника СММ ОБСЕ, как Россия осуществляет ночью незаконные поставки на оккупированные территории Украины и из них - в РФ.

Об этом сообщает корреспондент в Австрии.

"Несмотря на длительные попытки достичь устойчивого перемирия на Донбассе, Российская Федерация продолжает незаконные поставки на оккупированные территории Украины и из них - в РФ. СММ ОБСЕ в который раз зафиксировала грузовой поезд и автоколонну грузовиков совсем рядом с неконтролируемым участком границы", - говорится в сообщении украинский миссии в Твиттере.

Опубликованные фотографии содержат зафиксированные ОБСЕ инциденты возле н.п. Степное и Выселки у границы с РФ.

Как сообщалось, ночью 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил автоколонну из 8 грузовиков (из них, вероятно, 3 - автоцистерны), 4 из которых были с прицепами. Все они стояли развернуты в западном направлении на грунтовой дороге вдоль лесополосы рядом с границей с РФ, примерно в 2 км к юго-востоку от населенного пункта Степное (неподконтрольный правительству, 72 км к юго-востоку от Донецка). Отмечалось, что в этом месте нет официального пункта пересечения границы.

Незважаючи на триваючі спроби досягти сталого перемир’я на Донбасі, продовжує незаконні поставки на окуповані території та з них – до РФ.

СММ ОБСЄ вкотре зафіксувала вантажний потяг і автоколону вантажівок зовсім поруч із неконтрольованою ділянкою кордону pic.twitter.com/dn98Dap0A9 — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 1 августа 2019 г.

Кроме того, в другом отчете СММ ОБСЕ сообщалось, что ночью 23 июля БПЛА Миссии дальнего радиуса действия зафиксировал поезд (в том числе 23 вагона-цистерны и 13 открытых товарных вагонов), что стоял на железнодорожной станции в н. п. Квашино (неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Донецка). В тот же день, в 01:46, БПЛА СММ снова зафиксировал, как поезд следовал в юго-восточном направлении у н. п. Выселки (72 км юго-восточнее Донецка) к границе с Российской Федерацией.