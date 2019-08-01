В Киеве мужчина выпрыгнул из окна 10-го этажа из-за найденных в его доме наркотиков

Новости Украины: В Киеве мужчина, в квартире которого при обыске нашли наркотики, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа.

В Киеве мужчина во время следственного действия в его квартире – обыска, в ходе которого были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази, - оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа, скончавшись от полученных при падении травм, сообщает Отдел коммуникации полиции столицы.

"Санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу. Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон - и прыгнул с 10 этажа. От полученной травмы он погиб", - сообщается на странице столичного главка полиции в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

На месте работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. О событии также уведомлены представители Государственного бюро расследований.

"Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска", - добавили в Отделе коммуникации полиции Киева.