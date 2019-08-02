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В ОБСЕ зафиксировали 67 взрывов на Донбассе

В ОБСЕ зафиксировали 67 взрывов на Донбассе
04:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ОБСЕ насчитала на Донбассе почти 70 взрывов.

В течение предыдущих суток СММ ОБСЕ зафиксировала 43 взрыва в Донецкой области и 24 - в Луганской.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 31 июля.

"В Донецкой области миссия констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, тем временем зафиксировав больше взрывов (43), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (8 взрывов)", - говорится в отчете.

Более половины нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва, зафиксировано в районах к северо-западу и юго-западу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-востоку и северо-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).

"В Луганской области СММ констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня (при этом были зафиксированы лишь взрывы), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва против 26)", - говорится в отчете.

В штабе ООС не знают, как фиксируют обстрелы в СММ ОБСЕ

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и северо-западу от н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска).

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ОБСЕ, Донбасс, Взрывы, ОРДЛО.
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