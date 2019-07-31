В штабе ООС не знают, как фиксируют обстрелы в СММ ОБСЕ

Новости Украины: СММ ОБСЕ и ВСУ фиксируют разные данные относительно количества обстрелов на Донбассе.

Штаб ООС предоставляет данные об обстрелах исключительно позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии заявил пресс-офицер штаба ООС Мирослав Тарасов, отвечая на вопрос о расхождении количества обстрелов, которые показывают представители СММ ОБСЕ и штаба ООС.

"Мы даем достоверные данные из официальных источников. То, что они (СММ ОБСЕ - ред.) там фиксируют, я не знаю как они работают и как записывают обстрелы, откуда у них такие данные. У нас официальные данные предоставляются каждый день", - заявил Тарасов.

На вопрос как технически происходит сбор данных, пресс-офицер, ссылаясь на конфиденциальность информации, отметил: "Не могу сказать, потому что телефоны могут прослушиваться".

Он уточнил, что штаб Объединенных сил обнародует информацию об обстрелах исключительно позиций Вооруженных сил Украины.