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Сайдик: Перемирие принесло значительные результаты

Сайдик: Перемирие принесло значительные результаты
21:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: С 21 июля за время перемирия на Донбассе не было жертв среди гражданских.

За время последнего перемирия на Донбассе не было зафиксировано ни одной гражданской жертвы, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Перемирие, согласованное на предыдущем заседании ТКГ, принесло значительные результаты. За это время (с 21 июля - ред.) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также отметил, что существенно снизилось число нарушений режима прекращения огня.

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"Настоятельно призываю продолжать его (перемирия - ред.) соблюдение в полной мере и напоминаю, что оно бессрочное", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.

По словам Сайдика, на заседании ТКГ в эту среду продолжилось обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к будущему обмену удерживаемыми лицами. "Дискуссия по этой теме опять была конструктивной", - подчеркнул он.

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ОБСЕ, Донбасс, Мартин Сайдик, ТКГ.
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