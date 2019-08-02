Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"

Новости Украины: Противник на Донбассе 5 раз нарушил режим тишины, один раненный.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Восток” противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил вблизи н.п. Павлополь, Красногоровка, Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Север” позиции украинских защитников были обстреляны 2 раза неподалеку от Попасной и в районе н.п. Крымское.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.