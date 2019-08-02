Скачать
Пятница, 02.08.2019
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об уходе
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об уходе
Кличко поставили ультиматум в ОП
Кличко поставили ультиматум в ОП
Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы
Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы
Найдена "адская" планета, на которой испаряется железо
Найдена "адская" планета, на которой испаряется железо

В Киеве станции метро возобновили работу

В Киеве станции метро возобновили работу
13:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Станции линии метрополитена возобновили работу.

Станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии метрополитена в Киеве возобновили работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Движение поездов восстановлено", - говорится в сообщении, обнародованном около 11.30 пятницы.

Ранее указанные станции метрополитена были закрыты на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Движение по линии организовано было на двух участках: от ст."Академгородок" до ст."Вокзальная" и от ст."Арсенальная" до ст."Лесная". О причинах перекрытия движения не сообщалось.

В Киеве в страшном ДТП разбился известный диджей

Станции "Крещатик" и "Театральная" являются пересадочными на обе другие линии столичного метрополитена. Таким образом, линия М1 на протяжении 40 минут работала на двух изолированных от остальной системы метрополитена участках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Метро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Гороскоп на завтра, 2 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина планирует доставить до 500 тысяч доз вакцин против гриппа
В Украину доставят до 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Дефицит госбюджета в Украине за 7 месяцев составил 3,6%
Дефицит госбюджета в Украине за 7 месяцев составил 3,6%
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Ученые из NASA придумали, как доставить за Землю кусочки Марса
Ученые из NASA придумали, как доставить за Землю кусочки Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь