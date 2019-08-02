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В Киеве в страшном ДТП разбился известный диджей

В Киеве в страшном ДТП разбился известный диджей
10:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: 1 августа в Киеве произошло смертельное ДТП. Предварительно, мотоцикл неудачно подрезал автомобиль и спровоцировал столкновение.

Авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин.

В четверг, 1 августа, в аварии погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Барабошко. 

Как пишут друзья мужчины, авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин. Мужчина ехал на мотоцикле в своей полосе, когда его подрезало авто.

 

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"Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - написал Денис Ничога.

Под псевдонимом Mixmixmaster Gabber он выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе Зеленый театр.

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Все по теме:

Киев, ДТП, Знаменитости, Диджей, Столица, Альманах, Альманах-2019, Александр Лисогор.
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