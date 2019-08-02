В Киеве в страшном ДТП разбился известный диджей

Авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин.
В четверг, 1 августа, в аварии погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Барабошко.
Как пишут друзья мужчины, авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин. Мужчина ехал на мотоцикле в своей полосе, когда его подрезало авто.
"Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - написал Денис Ничога.
Под псевдонимом Mixmixmaster Gabber он выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе Зеленый театр.