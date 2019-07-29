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Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд
Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд

Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд

Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд
20:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Джонни Депп продолжает попадать в скандальные новости из-за судебной тяжбы с Херд.

После ее обвинений в домашнем насилии, знаменитый ловелас решил предоставить доказательства, что на самом деле он был жертвой в отношениях.

Как сообщает Entertaiment Tonight, адвокаты Джонни Деппа предоставили судьям фото, которое якобы подтверждает, что именно актер страдал от насилия в семье. По данным СМИ, фотография была сделана 4 года назад в австралийском госпитале. Перед камерой Джонни Депп предстал в черных солнцезащитных очках на больничной койке.

Джонни Депп убеждал, что драка вспыхнула после того, как он захотел согласовать с бывшей женой условия брачного контракта. По словам актера, Эмбер Херд рассердилась на него и швырнула в мужа бутылкой. На этом нападение не завершилось: Депп утверждает, что в конце скандала горячая блондинка погасила об его щеку сигарету. Инцидент произошел в марте 2015 года, когда голливудская пара находилась на отдыхе в Австралии.

Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд

На такие резонансные обвинения уже отреагировали представители Херд. Они публично заявили, что фотография и само заявление Деппа "абсурдны, оскорбительны и категорически не соответствуют действительности".

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Скандал, Суд, Развод, Джонни Депп, Эмбер Херд.
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