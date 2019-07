Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд

После ее обвинений в домашнем насилии, знаменитый ловелас решил предоставить доказательства, что на самом деле он был жертвой в отношениях.

Как сообщает Entertaiment Tonight, адвокаты Джонни Деппа предоставили судьям фото, которое якобы подтверждает, что именно актер страдал от насилия в семье. По данным СМИ, фотография была сделана 4 года назад в австралийском госпитале. Перед камерой Джонни Депп предстал в черных солнцезащитных очках на больничной койке.

Джонни Депп убеждал, что драка вспыхнула после того, как он захотел согласовать с бывшей женой условия брачного контракта. По словам актера, Эмбер Херд рассердилась на него и швырнула в мужа бутылкой. На этом нападение не завершилось: Депп утверждает, что в конце скандала горячая блондинка погасила об его щеку сигарету. Инцидент произошел в марте 2015 года, когда голливудская пара находилась на отдыхе в Австралии.

Johnny Depp has a picture of himself in a hospital bed with a severed finger and a cigarette burn on his face. Along with other pictures of his injuries.

