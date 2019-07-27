Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд

Новости шоу бизнеса: Знаменитый голливудский актер и музыкант Джонни Депп переживает нелегкие времена.

На фоне новостей о безденежье он еще и имеет затяжной судебный процесс с экс-возлюбленной Эмбер Херд. На днях в суде в очередной раз рассмотрели скандальное дело, а служители Фемиды частично стали на защиту зажигательного Деппа.

По информации таблоида The Blast, Эмбер Херд обратилась к представителям суда с требованием перенести рассмотрение дела в Калифорнию. Вероятно, таким образом она стремится отвлечь внимание от ее заявления о домашнее насилие, опубликованное в Вирджинии, и свидетельств журналистов, которым актриса в 2018 году давала интервью.

В то же время Джонни Депп подал встречное заявление, чтобы дело все же осталось в Вирджинии. Обращение актера поддержал судья, частично улучшив ситуацию звезды в резонансном процессе.

"Судья согласился с Джонни Деппом: за то, что газета The Washington Post с пространным интервью Эмбер Хьорд, которое и является основой судебного процесса, была опубликована в Вирджинии, дело должно оставаться там", – заявил собеседник таблоида.

Сейчас Джонни Депп претендует получить компенсацию от экс-жены в размере 50 миллионов долларов. Избиение Эмбер Херд он называет клеветой, а ее синяки на снимках – гримом.