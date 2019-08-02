В Луганске мужчина незаконно пытался вывезти ребенка в Россию

Новости Украины: В Луганской области мужчина незаконно хотел вывести малолетнего ребенка в Россию.

В Луганской области мужчина пытался незаконно вывезти малолетнего ребенка в Российскую Федерацию

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«1 августа задержан гражданин Украины при попытке дачи взятки в размере 5 тыс. российских рублей и 1 тыс. 200 гривен. Мужчина пытался вывезти малолетнего ребенка в Россию без ведома матери», - говорится в сообщении.

Пограничник отказался от указанной неправомерной выгоды в пункте пропуска «Танюшевка» в Луганской области. Мероприятия проводились в рамках предварительного расследования по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам следственных действий будет решен вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.