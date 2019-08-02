В Луганске мужчина незаконно пытался вывезти ребенка в Россию

В Луганской области мужчина пытался незаконно вывезти малолетнего ребенка в Российскую Федерацию
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
«1 августа задержан гражданин Украины при попытке дачи взятки в размере 5 тыс. российских рублей и 1 тыс. 200 гривен. Мужчина пытался вывезти малолетнего ребенка в Россию без ведома матери», - говорится в сообщении.
Пограничник отказался от указанной неправомерной выгоды в пункте пропуска «Танюшевка» в Луганской области. Мероприятия проводились в рамках предварительного расследования по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам следственных действий будет решен вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.